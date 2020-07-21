ورشة عمل حول أساليب التدريب الذكية للقيادات الشرطية

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، ورشة عمل وعصف أفكار «أساليب التدريب الذكية للقيادات الشرطية».

وذلك في مركز الابتكار الأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، والعقيد ركن طهميمه مطر العامري نائب قائد إدارة الشرطة الاتحادية 71 في وزارة الداخلية، والعقيد منصور يوسف القرقاوي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية، والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

ورحب اللواء الزفين بالمشاركين في ورشة العمل المهمة، متمنياً لهم الاستفادة من المادة العلمية التي تتضمن عصفاً ذهنياً وتدريباً عملياً ميدانياً، إلى جانب الاطلاع على أحدث البرامج التدريبية الذكية الهادفة إلى تنمية القدرات للموظفين العاملين في القطاع الشرطي.

واستمع المشاركون في ورشة العمل إلى شرح مُفصل من النقيب طارق طالب عبد الرحمن البيض رئيس قسم التدريب الذكي، حول منصة مركز التدريب الذكي في شرطة دبي، والتي تم إطلاقها في معرض جيتكس عام 2017، مستعرضاً أنواع الدورات التي توفرها المنصة للموظفين وآلية الالتحاق بها وصولاً إلى الحصول على شهادات مُعتمدة من شرطة دبي.

واستمع المشاركون في الورشة إلى شرح من العريف عبدالله حسن السعدي والعريف محمد علي الجبر من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، حول سلاح «bola warp» الذي يُستخدم في إلقاء القبض على المشتبه بهم ممن يرفضون الانصياع للأوامر بطريقة آمنة، حيث يُطلق السلاح حبلاً يُقيد حركة المشتبه بهم لتسهل عملية السيطرة عليهم.

وتجول المشاركون في ورشة العمل في أروقة مركز الابتكار الأمني واطلعوا على أحدث التقنيات والابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في مجال التدريب، ومنها التدريب الذكي لمدربي الكلاب البوليسية، والتدريب الذكي الخاص بالتعامل مع سيناريوهات أمنية متعددة، إلى جانب الاطلاع على مكونات حقيبة غرفة العمليات المُتنقلة التي تستخدم للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث يمكن نقلها بسهولة إلى الأماكن التي لا تصلها السيارات واستخدامها في الإشراف على الحدث والتواصل مباشرة مع إدارة مركز القيادة والسيطرة.

واطلع المشاركون في ورشة العمل على أقسام مركز الابتكار الأمني الذي يتضمن عدداً من القاعات منها قاعة «بلا حدود» المختصة في البحوث، وقاعة «جودة الحياة» الخاصة بعرض المشاريع والأفكار الابتكارية، وقاعة «المستقبل» والتي تتم فيها مناقشة الأفكار، وقاعة «الخيال» المُختصة بتطوير البرمجيات، وقاعة «اللامستحيل» المعنية بتطوير الأجهزة والأدوات والمعدات، وقاعة «الخمسين» المُختصة بعملية اتخاذ القرارات في المشاريع الابتكارية المقترحة والبت فيها.

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