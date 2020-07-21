عبد الله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان العلاقات وتطورات الأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع لويجي دي مايو، وزير خارجية إيطاليا، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

كما بحث سموه ولويجي دي مايو تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار الحائجة، وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وإيطاليا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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