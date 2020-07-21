طقس الإمارات غداً غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

والريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً، والخليج العربي متوسط إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:31، والمد الثاني عند 02:02، والجزر الأول عند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:23، والمد الثاني عند الساعة 22:37، والجزر الأول عند الساعة 17:17، والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 44 33 70 25

دبي 43 33 65 25

الشارقة 43 34 60 25

عجمان 42 34 70 20

أم القيوين 43 32 75 20

رأس الخيمة 41 34 70 30

الفجيرة 38 32 75 35

العين 44 32 65 15

ليوا 46 32 65 15

الرويس 42 33 75 20

السلع 43 32 75 25

دلما 39 33 85 45

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40.

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