الإمارات الأولى في المنطقة والخامسة عالميا في إجراء فحوصات مياه الصرف لاختبار مستويات كورونا
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وضمن أول خمس دول على مستوى العالم في إجراء الفحوصات على مياه الصرف الصحي لاختبار مستويات فيروس كوفيد-19، كطريقة موثوقة للكشف المبكر وتقصي الوباء.
وأشادت مجموعة من الباحثين بالمنشآت البحثية ذات المستوى العالمي في جامعة خليفة ودورها في نجاح المشروع.
حلت دولة #الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وضمن أول خمس دول على مستوى العالم في إجراء الفحوصات على مياه الصرف الصحي لاختبار مستويات فيروس #كوفيد19، كطريقة موثوقة للكشف المبكر وتقصي الوباء @KhalifaUni #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oTIXSa31cl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 21, 2020
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