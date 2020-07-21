الإمارات الأولى في المنطقة والخامسة عالميا في إجراء فحوصات مياه الصرف لاختبار مستويات كورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وضمن أول خمس دول على مستوى العالم في إجراء الفحوصات على مياه الصرف الصحي لاختبار مستويات فيروس كوفيد-19، كطريقة موثوقة للكشف المبكر وتقصي الوباء.

وأشادت مجموعة من الباحثين بالمنشآت البحثية ذات المستوى العالمي في جامعة خليفة ودورها في نجاح المشروع.

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