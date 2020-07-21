والد غريق بحر كلباء يسرد لـ«البيان » تفاصيل الحادث المؤلمة

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

انتهت عمليات البحث عن المفقود الطالب حمدان خلفان علي معمر الشامسي (17 عاماً) في بحر كلباء، خريج الثانوية العامة لهذا العام بنسبة 87%، ليعم الحزن قلوب الجميع بعد أن انتشلت جثته في أولى ساعات صباح أمس حيث عثرت عليه شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وتم تشييع جثمان الغريق إلى مقبرة الطريف بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضمت الأهل والأقارب.

وبعبارات ملؤها الحزن والإيمان بقدر الله عبر الأب المكلوم بفقدان ابنه لـ«البيان» عن شكره لجميع من وقفوا إلى جوارهم في هذا المصاب، موضحاً أن المرحوم كان شديد الحماس لنجاحه وتفوقه في الثانوية العامة المسار العام وكان طموحه بأن يكون مرشحاً في كلية الشرطة ليكون نموذجاً مشرفاً لشباب الوطن الذين يساهمون في رفعة وطنهم الإمارات.

وأشار إلى أن ابنه حمدان اعتاد القيام بتمارين رياضية من مشي وجري للحفاظ على لياقته البدنية العالية، حتى يوم الواقعة، حيث توجه مع ابن عمه لممارسة السباحة في بحر كلباء عصراً، وكانت الأمواج غير مستقرة حينها رغم أن الجو كان جيداً، «وما إن نزل ابني المرحوم وابن عمه حتى بدأت المياه والأمواج تزداد وما هي إلا دقائق حتى سحبت الأمواج ابني، في حين نجا ابن عمه، وهنا بدأت الاستغاثة لإنقاذ ابني عبر الجهات المعنية». وهرع طيران المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وحرس الحدود والسواحل بالمنطقة الشرقية للموقع للبحث عن الشاب.

وأضاف الأب أن مرور الساعة تلو الأخرى جعلهم يعيشون مشاعر الخوف بفقدان ابنه ، وذلك بعد أن تقلصت فرصة نجاته من الغرق بوجوده لساعات وسط مياه البحر، دون أي بارقة أمل تبشره أنه مازال على قيد الحياة، ساعات طويلة نترقب ونبحث حتى بزوغ نور فجر اليوم التالي، والسائد فقط دعائي المتواصل بأن يعود ابني حمدان سالماً.

العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية قال إن الفرق المشاركة في عمليات البحث تمكنت من العثور على جثة الغريق بعد عمليات بحث ميداني استمرت أكثر من 10 ساعات متواصلة. وأهابت شرطة الشارقة بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه لها باستمرار، والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، إلى جانب اتباع اللوحات الارشادية على طول الشاطئ بلغات مختلفة لتحدد المناطق الآمنة للسباحة دون غيرها من المناطق الخطرة.

صعوبات

لفت الوالد إلى أن حلول الليل صعب من مهمة البحث عن الشاب حمدان بعد أن ساد المكان الظلام، وقال: لم نستسلم وواصلنا عمليات البحث عن ابني المفقود في مياه البحر وقدمت فرق البحث والإنقاذ المختصة بالشرطة للمكان، إلا أن الظلام حال دون العثور على ابني.

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