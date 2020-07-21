برعاية محمد بن زايد.. ختام المرحلة 2 لـ«تمكين قادة المستقبل»

المصدر: أبوظبي ـ وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اختتمت فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة «تمكين قادة المستقبل» التي ينفذها برنامج خليفة للتمكين «أقدر» بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية «ساند هيرست» المعروفة عالمياً كصرح تربوي ذي قيم وتقاليد راسخة، وبالتعاون مع مؤسسة «اي دي جي» البريطانية المتخصصة في برامج إعداد القادة، والتي بدأت فعالياتها مع بداية الأسبوع الماضي.

وقال العقيد عبدالرحمن المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: إن هذه المبادرة التي تمت عن بعد تأتي ضمن استراتيجية البرنامج التي تسعى إلى تعزيز المهارات والخبرات القيادية لدى الفئات الشبابية والطلابية وتأهيلهم لتحديات المستقبل، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها في تعزيز تمكين النشء والارتقاء بطاقاتهم المبدعة في جميع المجالات.. إضافة إلى تمكين الشباب الإماراتي ليسهم بدوره في مسيرة البناء والنماء الإماراتية بروح إيجابية ووفق مواطنة إيجابية فاعلة ترتقي لتحقيق رؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها الرشيدة.

3 قنوات

وأضاف إن هذه المبادرة تعتمد على ثلاث قنوات تدريبية هي:

التدريب التفاعلي الذي يعتمد على توفير البيئة التدريبية التي تمكن المتدربين من التفاعل مع المواقف المختلفة لقياس مدى فعاليتهم وطرق اسـتجابتهم وتحليـل هـذه الفعاليـة والاسـتجابة ومـدى قدرتهـا علـى التعامـل مـع مختلــف المواقــف.

إضافة إلى التعلـم الجماعـي مـن خـلال تدريبهـم وتأهيلهـم علـى طبيعـة العمـل الجماعـي مـن خـلال فـرق العمـل والمهـارات الجماعيـة.. وأخيراً الالتقاء بالخبراء والمتخصصيـن كمــا تعــزز هــذه المبــادرة مســتوى الإدراك والوعـي لـدى منتسـبي هـذه الـدورات مـن خـلال اللقـاءات المختلفـة مـع الخبـراء والمختصيـن والتحـاور معهـم فـي الكثيـر مـن القضايـا ذات العلاقـة.

من جانبه قال المقدم محمد الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: إن مبادرة «تمكين قادة المستقبل» تم التخطيط لها لتشمل العديد من الفعاليات داخل وخارج الدولة، فعلى المستوى الطلابي، يتم حالياً الدورة التنشيطية لمنتسبي مبادرة قادة المستقبل الذين خاضوا المرحلة منها في العام الماضي، وجارٍ حالياً الاستعداد لإطلاق دورتين تدريبيتين للمنتسبين الجدد من الطلاب، وتضم كل دورة 75 طالباً وطالبة، حيث ستعقد الدورة الأولى مع بداية الأسبوع القادم، أما الثانية فستعقد بعد عيد الأضحى.

تدريبات

وأضاف الهرمودي أن هذه المعسكرات التدريبية الافتراضية تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب واكتساب المهارات مع مؤسسات عريقة لها تاريخ طويل ومميز في هذا المجال، مؤكداً أن المعسكرات المكثفة تلتزم بأعلى معايير التدريب العالمية تحت إشراف مدربين عالميين متمرسين، والذين يعملون على بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي في بيئة تدريبية يستلهمون منها الحل والتغلب على التحديات بشكل جماعي إضافة إلى تعزيز القـدرة علـى اتخـاذ القـرار، والعمـل الجماعـي، وروح الفريــق، والعمــل تحت الظروف الطارئة والضغــوط، وســرعة الاســتجابة، والإبــداع فــي تقديــم الحلــول للمشــكلات، وغيرهــا مــن المهــارات اللازمــة لصناعــة القــادة.

معايير عالمية

أكد المقدم محمد الهرمودي أن المبادرة تسهم في تأهيل مجموعات من أجيال المستقبل وفق معايير عالمية للقيادات الشابة من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب وصقل وتطوير المهارات الشخصية وتعزيز الاعتماد الذاتي، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى حالياً إلى تطوير برامج نوعية جديدة لإطلاقها في المرحلة القادمة تتناسب مع المعطيات الراهنة، وذلك بعد تقييم مستوى الأداء العام لهذه الدورات الثلاث ومدى الاستفادة منها على المستوى المعرفي والمهاري.

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