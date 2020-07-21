خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أطيب أمنياته لأمير دولة الكويت بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بدوام الصحة والعافية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين لأمير دولة الكويت.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقيتي تهنئة مماثلتين لأمير دولة الكويت. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت.

تهنئة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ايفان دوكي ماركيز. (أبوظبي - وام)

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