«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري مالطا وبنغلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، افتراضياً عبر الاتصال المرئي، نسخة من أوراق اعتماد ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا المعينة لدى الدولة.وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفيرة جمهورية مالطا التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها.

من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية مالطا الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

بنغلاديش

كما تسلم خالد عبدالله بالهول - وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس افتراضياً عبر الاتصال المرئي، نسخة من أوراق اعتماد محمد أبو ظفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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