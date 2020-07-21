السماح لشركات المقاولات بإقامة مساكن عمالية داخل المواقع

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدارها قراراً جديداً، يسمح للشركات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات العامة، بإنشاء مسكن للعمال بداخل المواقع الإنشائية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19). وأرجعت الوزارة السبب في إصدارها للقرار الذي نشرته أمس على نافذتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى توفير المساحات المناسبة بين العمال في المساكن العمالية، حيث سيسمح القرار للشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من العمال بتوزيعهم على أكثر من موقع بما يساهم في تقليل مخاطر اختلاط العمال واستمرارية الأعمال الإنشائية.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع التزام الشركات العاملة في القطاعات الإنشائية، بتطبيق عملية إنشاء المساكن العمالية، من خلال حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المعنية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التزام المنشآت بكافة اللوائح والتدابير الاحترازية ذات الصلة.

التزامات

وكانت الوزارة قد حددت عدداً من الالتزامات التي يتوجب على منشأة المساكن العمالية الالتزام بتنفيذها، لضمان سلامة العمال القاطنين فيها، منها توفير غرف للحجر الصحي ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم المسكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية من مياه وطعام وكهرباء. كما أرسلت الوزارة تعميماً إلى المنشأة المسجلة لديها تطالبها، بوضع الخطط لضمان استمرارية الأعمال وجاهزية الموارد البشرية والاستراتيجيات البديلة في هذه المنشآت في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة منها، موضحة بأن التعميم تضمن تعليمات إرشادية حول فيروس كورونا المستجد واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من انتشاره.

إجراءات

نوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأهمية اتخاذ المنشآت لكافة الإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والمسكن ووسائل نقل العمال وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك توفير أقنعة تنفس ذات الاستخدام لمرة واحدة فضلاً عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس واتباع السلوك الصحي للعاملين وتجنب أداء العمل بشكل جماعي إلا في الضرورة.

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