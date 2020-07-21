8.5 ملايين درهم جوائز مهرجان ليوا للرطب

المصدر: الظفرة - صبري صقر

تواصلت، أمس، فعاليات الدورة الـ 16 لمهرجان ليوا للرطب، وتستمر المنافسات حتى الخميس المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 8.5 ملايين درهم بعد الإعلان عن إضافة المزرعة النموذجية المخصصة للمزارع، التي تقل عن 22.5 دونماً، والتي بلغت قيمتها 250 ألف درهم، ليصل عدد الجوائز إلى 288 جائزة موزعة على 23 مسابقة. وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أسماء الفائزين في مسابقات الليمون (المحلي والمنوع) والمانجو (المحلي والمنوع)، وشهد إعلان النتائج عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 40 جائزة للمسابقات الأربع بقيمة 468 ألف درهم، بواقع 10 جوائز لمسابقة الليمون المحلي بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة الليمون المنوع بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة المانجو المحلي بقيمة 117 ألفاً، و10 جوائز لمسابقة المانجو المنوع بقيمة 117 ألفاً.

وأسفرت نتائج مسابقة الليمون المحلي عن ذهاب المركز الأول إلى خالد سيف راشد الرايحي العليلي من مدينة الذيد بالشارقة، وفي المركز الثاني محمد الفندي غانم عطيش المزروعي من مدينة ليوا، والمركز الثالث حميد حمد ثامر بوعوانة المنصوري من مدينة زايد.

مسابقة الليمون

وفي مسابقة الليمون المنوع ذهب المركز الأول إلى موزة محمد عبدالله علي الزعابي من مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وفي المركز الثاني سعيد علي عبيد علي الحفيتي من السيجي بالفجيرة، والمركز الثالث حسن علي محمد علي المازمي من الرحبة بأبوظبي. أما في مسابقة المانجو المحلي فقد حصد المركز الأول عبدالله محمد سالم محمد الشهياري من مسافي برأس الخيمة، وفي المركز الثاني آمنة جمعة راشد أبو قفل من مدينة العين، والمركز الثالث بخيتة محمد سيف المزروعي من مدينة غياثي. وحصد المركز الأول في مسابقة المانجو المنوع راشد سلطان طارش سلطان الهاملي من مدينة أبوظبي، وفي المركز الثاني أحمد سيف محمد الفلاسي من مدينة العين، والمركز الثالث حميد راشد محمد الشريقي من مسافي برأس الخيمة.

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