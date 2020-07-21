سهيل المزروعي: «زايد للإسكان» يسير وفق خطط طموحة لإسعاد المواطنين

المصدر: دبي- البيان

أكّد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسير وفق خطط طموحة نحو توفير المسكن المُستدام، بما يفوق توقعات المواطنين، ويحقق سعادتهم في مشاريع الأحياء السكنية، التي يُنشئها لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي وضعت استقرار وسعادة المواطنين على رأس قائمة أولوياتها، لتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه، يرافقه المهندسة جميلة محمد الفندي، المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومجموعة من القيادات من البرنامج مشاريع البرنامج في دبي والشارقة، واستعرضت خلاله الكوادر الوطنية من مهندسي البرنامج تصاميم الوحدات السكنية في المشاريع والأنظمة الذكية المستخدمة، إلى جانب ملخص سير الأعمال الإنشائية ومستجدات المشاريع، والتي قطعت شوطاً كبيراً من ناحية جودة المساكن واستدامتها وفق استراتيجية متكاملة .

حي الخوانيج

ويعد مشروع «حي الخوانيج» ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في إمارة دبي بإجمالي 341 مسكناً بمنطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة الخوانيج الثانية على امتداد الشارع رقم (D97) على مساحة من الأرض تقدر بـ 395,000 ألف متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية 90% وسيتم تسليم المشروع في النصف الثاني من العام الجاري. ويضم المشروع 6 نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذجين لـ 4 غرف نوم «طراز متوسطي وحديث» بعدد 291 مسكناً، ونموذجين لـ 3 غرف نوم «طراز حديث وإسلامي» بعدد 40 مسكناً، ونموذجين لغرفتي نوم «طراز إسلامي وإماراتي» بعدد 10 مساكن.

السيوح 16

يقع مشروع حي «السيوح 16» بضاحية السيوح في الشارقة على امتداد شارع الإمارات وطريق مليحة، ويعد ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في إمارة الشارقة، ويضم 818 مسكناً فيما تبلغ المساحة الكلية لأرض المشروع 1,290,000 متر مربع، وبمعدل مساحه تقريبية، تبلغ 900 متر مربع لأرض المسكن الواحد. وتبلغ نسبة إنجاز المشروع 14% ويضم 13 نموذج سكنياً متنوعاً من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذجين لـ 2 غرف نوم و52 مسكناً إلى جانب نموذجين لـ 3 غرف نوم 84 مسكناً، وثمانية نماذج 4 غرف نوم 40 مسكناً، ونموذج واحد لخمس غرف نوم 662 مسكناً.

جودة

يحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشاريع الأحياء السكنية التي يصممها وينفذها في مختلف إمارات الدولة، وذلك تحقيقا لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز