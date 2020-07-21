منصور بن محمد: بتوجيهات قيادتنا المواد الغذائية متوفّرة في أسواقنا

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت نحو 32 مليار درهم، تؤكد الدور المحوري لإمارة دبي في التجارة العالمية، كما تبرز الأرقام جهود لجنة دبي للأمن الغذائي في وضع أفضل الحلول والتصورات الاستباقية لضمان توافر المواد الغذائية في كافة الأوقات، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتسق مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الدواء والغذاء خط أحمر. ومن خلال متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جاء تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي استجابة لتداعيات الوضع العالمي الراهن، ومنذ تشكيلها، تولت اللجنة مسؤولية ضمان توفر المواد الغذائية وتمكين جميع المواطنين والمقيمين من الحصول عليها خلال فترة أزمة «كوفيد 19» وما بعدها.

وأضاف سموه: «لقد أوجدت دبي خلال الأشهر الماضية حلولاً مبتكرة لضمان حماية الأمن الغذائي وفي مقدمتها منصة حالة الأمن الغذائي لدبي، التي طورها فريق حكومي محلي بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، لدعم تجارة وتوريد الغذاء وتحديد خطط توريد بديلة، وتعزيز قدرات التطوير في مجال الغذاء، ومراقبة الأسعار لضمان توفير أفضل أسعار للسلع الغذائية للمستهلك المحلي».

وأشاد سموه بدور الجهات الحكومية المشاركة في تطوير المنصة وإنجاح استراتيجية ملف الأمن الغذائي في إمارة دبي، ما يعزز الاستجابة للتحديات التي قد تطرأ مستقبلاً، مؤكداً سموه أنه بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة لا توجد هناك أي تحديات بشأن توفر المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وبلغت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 32 مليار درهم بكمية 9 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وزعت بنحو 22 مليار درهم بكمية 6.23 ملايين طن للواردات و5.5 مليارات درهم بكمية 2.1 مليون طن للصادرات، و4.5 مليارات درهم بكمية 733 ألف طن إعادة تصدير، لتعكس هذه النتائج قدرة دبي على التعامل مع الأزمات العالمية، حيث تمكنت الإمارة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من حماية مقومات الأمن الغذائي والاستجابة السريعة للمستجدات التي أحدثتها جائحة «كورونا» في بيئة الاقتصاد العالمي وتداعياتها على تجارة المواد الغذائية.

خطوة مهمة

وتعكس منصة حالة الأمن الغذائي لدبي، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً ديناميكية دبي في تطويع خططها واستراتيجياتها بشكل يواكب الاحتياجات وفقاً للظروف، حيث تعد المنصة خطوة مهمة تواكب مسيرة وتوجهات دولة الإمارات نحو توظيف التقنيات الحديثة والبيانات من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي، والتنبؤ بمختلف المتغيرات التي قد تطرأ على سلاسل الإمداد، وتوفير حلول عملية وسريعة لها.

وتعمل جمارك دبي بكل إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم لمنصة حالة الأمن الغذائي عبر تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمجموعات تجارة الأغذية وشركات توريد المواد الغذائية لتيسير حركة تجارة الغذاء، وكذلك رفد المنصة بكافة الإحصائيات والبيانات عن تجارة السلع الغذائية بصورة فورية عبر الربط التقني بنظام مرسال 2 للتخليص الجمركي.

نتائج

وسجلت تجارة دبي من الأسماك ومنتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري مليار درهم بكمية 98 ألف طن، منها واردات بقيمة 755 مليون درهم بكمية 76 ألف طن، وصادرات 145.5 مليون درهم بكمية 9 آلاف طن وإعادة تصدير 113.2 مليون درهم بكمية 12.5 ألف طن، فيما بلغت تجارة الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتها 3.9 مليارات درهم بكمية 448 ألف طن، منها 3 مليارات درهم واردات بكمية 313.5 ألف طن، وصادرات بقيمة 478.6 مليون درهم بكمية 92.4 ألف طن، وإعادة تصدير 437.6 مليون درهم بكمية 42 ألف طن. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الخضروات والفواكه 7 مليارات درهم بكمية 3.4 ملايين طن، منها واردات بقيمة 4.5 مليارات درهم وبكمية 2.2 مليون طن، وصادرات 1.8 مليار درهم وبكمية 892 ألف طن، وإعادة تصدير 700.8 مليون درهم وبكمية 285.2 ألف طن.

مركز رائد

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي الوطني في مقدمة أولوياتها، وتحرص إمارة دبي على تسخير كافة قدراتها اللوجستية وتقنياتها المتطورة وفكرها الاستباقي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسعى جمارك دبي لتسهيل تجارة المواد الغذائية وتوفير كافة البيانات المتعلقة بها لمنصة حالة الأمن الغذائي عبر عملية الربط الإلكتروني لدعم العمليات وتمكين الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في المنصة من وضع تصورات استشرافية مبنية على أسس علمية وبيانات محدثة فورية».

وأضاف: «تعكس تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري مركز الإمارة الجمركي الرائد عالمياً واستراتيجيتها الفاعلة وخدماتها الذكية في سد احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار تنافسية وبالسرعة المطلوبة، بالرغم من تأثيرات جائحة «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية وبرامج الإغلاق التي اتبعتها معظم الدول حول العالم، كما تؤكد بيانات النصف الأول لتجارة الأغذية دور جمارك دبي في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم مجموعات العمل والتجارة وتنفيذ متطلبات حزم التحفيز الاقتصادي التي أعطت دفعة قوية للقطاع وخففت من الآثار السلبية للأزمة وتداعياتها على سلسلة الإمداد والتوريد».

ونوّه المدير العام لجمارك دبي بأن تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمعدات الطبية والوقائية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 12.4 مليار درهم بكمية 79.8 ألف طن، وزعت بين 9.7 مليارات درهم واردات بكمية 58.1 ألف طن، وصادرات بقيمة 293.5 مليون درهم بكمية 7.4 ألف طن، وإعادة تصدير بقيمة 2.3 مليار درهم وبكمية 14.2 ألف طن.

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