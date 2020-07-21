إجراءات احترازية في سوق المواشي خلال عيد الأضحى في دبي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

حددت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها في سوق المواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتتضمن فتح البوابة رقم 1 الواقعة على شارع عمان لجميع مركبات المضحين للدخول فقط، وفتح البوابة رقم 2 الواقعة على شارع بيروت لجميع مركبات المضحين للخروج فقط. كذلك إغلاق البوابة رقم 3 الواقعة على شارع حلب بجانب مقصب دبي إغلاقاً تاماً، وذلك لتسهيل دخول مركبات المضحين للمقصب الآلي لوقوعه بممر الدخول بجانب البوابة، ومنع قيام المضحين بالنزول من المركبات والمشي لدخول السوق نظراً للإجراءات الاحترازية لتجنب التزاحم عند بوابات الدخول الصغيرة.

فحص

كما تتضمن الإجراءات الاحترازية فحص جميع الركاب أثناء دخول السوق من البوابة رقم 1، ووضع اللوحات الخاصة للإجراءات الاحترازية أمام جميع مداخل وممرات السوق المؤدية إلى حظائر بيع الأضاحي (لبس الكمامة – التباعد الجسدي)، كذلك وضع ملصقات التباعد الجسدي أمام جميع ممرات حظائر بيع الأضاحي بالسوق.

تباعد

إلى جانب التنسيق مع جميع أصحاب الحظائر بوضع ملصقات التباعد بداخل جميع ممرات الحظائر من الداخل، وتكثيف الحملات من المفتشين بخصوص التباعد والحفاظ على المسافة بين الأفراد، وعدم التجمهر عند حظائر بيع الأضاحي وقت الشراء، إضافة إلى التنسيق مع الباعة بالحظائر لحث المضحين على الإسراع في شراء الأضحية وعدم البقاء لفترات طويلة بالموقع.

خدمات

ويعتبر سوق المواشي في منطقة القصيص أحد الأسواق العامّة التابعة لبلدية دبي، وهو يضمّ 146 حظيرة تتنوّع بين حظائر لتجارة وبيع المواشي والأغنام والأبقار وأخرى لتخزينها، بالإضافة إلى مركز حجر بيطري لتخزين المواشي وخدمات بيطرية متعدّدة ومستودعات لتخزين وبيع الأعلاف وأغذية المواشي والأغنام وأخرى للحبوب والتمور.

ويقدم السوق خدمات تتمثل في: حظائر لبيع المواشي والأغنام، وحظائر لتخزين المواشي والأبقار ومستودعات لتخزين وبيع الأعلاف وأغذية وحبوب المواشي والأغنام، الخدمات البيطرية، ومحجر لتخزين المواشي.

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