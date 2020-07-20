أحمد الحميري: مسبار الأمل يجسد ريادة الإمارات في استشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين بها، بمناسبة إطلاق الدولة لـ«مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ.

وقال: «إن هذا الإنجاز التاريخي يجسد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والإرادة القوية للقيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وكسب تحدياته، حتى تسهم الدولة بكفاءة أبنائها في إثراء المنجز الإنساني وخدمة العلم والبشرية جمعاء، وتواصل مسيرة النجاحات المتميزة التي تمثل مصدر فخر للعرب والمسلمين، وتجسد طموح دولة الإمارات وسعي قيادتها المستمر إلى تحقيق الإنجازات الحضارية».

وأعرب معالي أحمد محمد الحميري عن تمنياته بالنجاح لـ«مسبار الأمل» والقائمين عليه من الكوادر البشرية الإماراتية وزملائهم من الدول الصديقة في أداء مهمتهم العلمية واستكشاف المريخ، وإبراز التطور الكبير الذي حققته الدولة في مجالات العلوم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وقدرتها العالية على تعزيز مكانتها المتقدمة في ميادين التنافسية العالمية.

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