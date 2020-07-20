إعلام روسيا يشيد بمسبار الأمل

المصدر: وام

أشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بإطلاق "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" و"تاس" الروسية للأنباء، اليوم، الإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة بالقول: "أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان بالساعة 1:58 بتوقيت الإمارات (58.00 بتوقيت موسكو) مسبار" الأمل" الذي قام المهندسون الإماراتيون بتصنيعه في أول مهمة عربية إلى المريخ تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي".

وتناولت الصحف الروسية الصباحية والمسائية، ومنها "إيزفيستيا وكوميرسانت"، إضافة إلى بعض المواقع مثل "ياندكس. رو" وغيرها عملية إطلاق "مسبار الأمل" الذي يزن نحو 1350 كيلوغراماً، وتم إنشاؤه بالتعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية، ومركز محمد بن راشد للفضاء الذي تولى عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة، وتم تجهيزه بلوحين شمسيين، وكاميرا عالية الدقة متعددة القنوات، ومقاييس طيف بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

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