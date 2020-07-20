«شخبوط الطبية» تستأنف خدماتها واستقبال مرضى العيادات الخارجية والمرضى المقيمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية التي توفر خدمات طبية وعلاجية للحالات الحرجة بالشراكة مع «مايو كلينك» وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، استئناف تقديم كافة خدماتها بشكل طبيعي لجميع أفراد المجتمع سواء للمرضى الراغبين بزيارة العيادات الخارجية أو الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المدينة الطبية.

وبهذه المناسبة أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية حملة توعوية بعنوان «بادر اليوم من أجل صحة أفضل غداً»، بهدف إبراز كافة التدابير الوقائية التي اتخذتها المدينة الطبية لضمان سلامة المرضى والمتعاملين مع مختلف خدماتها وتشجيعهم على المبادرة دون تردد للحصول على ما تقدمه المدينة من خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، قامت مدينة الشيخ شخبوط الطبية والتي تم إعلانها مؤخراً خالية من حالات كوفيد 19 بتطبيق إجراءات احترازية إضافية وفق أفضل ممارسات السلامة العالمية والتي تتضمن عمليات التعقيم والتطهير في كافة أرجاء المدينة الطبية لضمان سلامة ووقاية المرضى والزوار. وتشمل هذه الممارسات المتبعة؛ تنفيذ الإجراءات الاحترازية عند الدخول مثل؛ قياس درجة الحرارة وتعقيم الأيدي.

كما تم تركيب حواجز زجاجية عازلة بين موظفي الاستقبال والمرضى في مكاتب التسجيل والاستقبال، وإعادة تصميم مناطق الانتظار بما يتوافق مع إرشادات مسافات الأمان. كما قامت المدينة الطبية بوضع جدول مواعيد جديد بهدف تخفيض عدد المتعاملين مع الخدمات الطبية في جميع مرافقها.

تدابير

وتعليقاً على استئناف مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتقديم خدماتها بشكل طبيعي، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية: «تأتي صحة وسلامة المرضى على رأس أولوياتنا، ومن أجل ذلك اتخذنا تدابير صارمة لحماية الموظفين والمرضى بأسلوب استباقي. فنحن في مدينة الشيخ شخبوط الطبية نقدم خدمات رعاية صحية وطبية عالمية المستوى باستخدام أحدث مرافق وتقنيات التشخيص.

كما أننا حريصون على استئناف مهمتنا التي تتمحور حول تقديم هذه الخدمات الصحية الراقية إلى المجتمع. وبينما نسعى لاستعادة ذلك بعد خروجنا من جائحة كوفيد 19، فإننا نحرص أكثر من أي وقت مضى على أن المرضى الذين يبادرون بزيارتنا يتلقون أفضل رعاية ممكنة في مختلف مرافق المدينة الطبية وبشكل آمن».

حرص

وأضاف الدكتور عماش: «لقد حرصت الدولة بشكل كبير على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، ولذلك فمن المهم والضروري ضمان حصول جميع الفئات العمرية والحالات المرضية على ما يحتاجون من خدمات طبية وعلاجية خصوصاً بعد إعلان خلو مدينتنا الطبية من مرضى كوفيد 19، ومن أجل ذلك نريد أن نحث الجميع على أن يبادروا بزيارتنا دون تردد وأن يتجنبوا المخاطر التي قد تنجم عن تأجيل حصولهم على التشخيص أو العلاج».

وتجدر الإشارة هنا، أن جميع مرافق مدينة الشيخ شخبوط الطبية تخضع لإجراءات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، ويشمل ذلك المناطق العامة وأي شي قد تلامسه الأيدي في غرف الانتظار ودورات المياه، ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، يتم فحص جميع الطواقم الطبية والموظفين بشكل دوري ومنتظم لتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد 19.

وعلى مستوى المرافق الداخلية في المدينة الطبية، تم تخصيص أجنحة علاجية معزولة وممرات داخلية وبوابات مخصصة لدخول أفراد المجتمع الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 أو الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية.

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