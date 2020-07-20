افتتاح المنشآت الأهلية في دبي بعد اكتمال التدابير الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن استئناف أنشطة المنشآت الأهلية المرخصة لدى الهيئة، بعد اكتمال سلسلة من الإجراءات والتدابير الإرشادية والاحترازية استمرت على مدار أسابيع، وأشرفت عليها الهيئة بما يضمن عودة آمنة لممارسة الأنشطة الاجتماعية وحماية وسلامة أفراد المجتمع.

مع صدور قرار إعادة الافتتاح ستتمكن 92 منشأة أهلية من استئناف أنشطتها بشكل فوري مع التوجيه بضرورة تحميل تطبيق «الحصن» لجميع أعضاء المنشآت الأهلية والعاملين بها لمتابعة أي تغيرات أو مخاوف صحية.

وكانت الهيئة قد بدأت، وفي إطار خطة العودة التدريجية للحياة بعد جائحة كورونا، التي وجهت بها القيادة، قد أعدت لائحة بالإرشادات العامة والتدابير الاحترازية الواجب على المنشآت الأهلية اتباعها استعداداً لإعادة الافتتاح، تضمنت تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 50%، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، والتعقيم الشامل من قبل مراكز تعقيم معتمدة من بلدية دبي. كما تم تشكيل فريق عمل من الهيئة والقيام بحملة شاملة تضمنت الزيارات الميدانية للمنشآت الأهلية لمتابعة تطبيق الإجراءات وتقديم الاستشارات والملاحظات التي تضمن جاهزيتها لإعادة الافتتاح.

وبين الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة عملت بشكل حثيث خلال الأسابيع الماضية مع المنشآت الأهلية المرخصة لديها لإيجاد حلول تتناسب مع الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها المنشآت الأهلية، بحيث يتم إعادة فتح المنشآت بشكل ملائم يحافظ على سلامة وصحة الزوار.

وقامت الهيئة بتعميم بعض الإرشادات الاحترازية التي على المنشآت الأهلية اتباعها منها توفير أجهزة الكشف الحراري، وعدم إقامة التجمعات أو الفعاليات داخل المبنى، وضرورة التزام المنشآت الأهلية بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بتصريح الأنشطة الخاصة بكل منشأة.

وقال: انطلاقاً من حرص القيادة على إعادة دورة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا، والمواءمة بين المتطلبات الاجتماعية والوقائية في ظل الظروف الحالية، عملت هيئة تنمية المجتمع على مراجعة التعليمات والإرشادات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى المختصة بتصريح أنشطة المنشآت الأهلية، سواء كانت رياضية، تعليمية، طبية، وغيرها، كل منشأة أهلية على حدة وتم وضع خطط خاصة لكل منها تضمن إمكانية عودة أنشطتها بشكل آمن وتدريجي.

وأضاف: أكدت الهيئة على المنشآت الأهلية ضرورة الالتزام بالضوابط العامة لإعادة افتتاحها منها ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمنشأة 50%، مع استمرار تعليق الأنشطة والفعاليات والاحتفالات التي تؤدي إلى التجمعات، ومراعاة الالتزام بالأدلة الإرشادية المتعلقة بالأنشطة الخاصة، والتي تستوجب موافقات من جهات أخرى غير الهيئة أو يتم فيها اتباع أدلة تخصصية مثل الأنشطة الرياضية، والمطاعم، والأنشطة التعليمية، والترفيهية، ومحلات التجزئة، وغيرها.

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