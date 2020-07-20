شرطة دبي تكرم قدامى الموظفين من مدنيين وعسكريين

المصدر: دبي-البيان

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، بحضور نائبه بالوكالة العميد راشد خليفة الفلاسي، ومديري الإدارات الفرعية، حفل تكريم عدد من قدامى منتسبي الإدارة العامة من عسكريين ومدنيين، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل على مدار سنوات طويلة، وما قدموه من تفان في خدمة الوطن.

وثمن اللواء الغيثي الدور الكبير لهم على سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة شرطة دبي، مؤكداً أن لكل منهم بصمة مميزة على اختلاف منصبه ورتبته ووظيفته، بما حققه من مهام وإنجازات ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير منظومة ومسيرة البناء التي شهدتها شرطة دبي، لافتاً إلى أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والاجتهاد في العمل الشرطي وفي الختام قدم لهم هدايا عينية وشهادات تقدير، والتقط صوراً تذكارية معهم.

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