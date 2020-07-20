تأهيل 56 منتسباً للترافع في «المحاكمات العسكرية»

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، دورة «فنيات الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي»، الأولى من نوعها على مستوى شرطة دبي.

وذلك بتنظيم من مجلس القضاء الشرطي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، وبحضور العقيد الدكتور سعيد عبد الله المظلوم، مساعد المدير لشؤون الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، مساعد المدير لشؤون المجالس، يقدمها المحاضر المستشار الدكتور فهد السبهان، مؤسس مكتب السبهان للمحاماة والاستشارات القانونية، لعدد 56 منتسباً بهدف تزويدهم بالمهارات والخبرات العملية والعلمية لكيفية الترافع والدفاع عن منتسبي القوة من المحالين للمساءلة أمام المجالس العسكرية التأديبية.

وقال العميد أحمد شهيل، إن هذه الدورة المتخصصة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في مجلس القضاء الشرطي على توفير كافة الضمانات القانونية أثناء مساءلة منتسبيها تأديبياً، وذلك بالدفاع عنهم عبر محامين معتمدين يُتقنون كافة الإجراءات القانونية والمتبعة في هذه الحالات، لافتاً إلى أن القانون كفل للمحالين إلى المحاكمات العسكرية انتقاء واختيار شخص للدفاع عنهم.

كما أوضح أن الدورة تتضمن جانباً نظرياً استخدمت فيه تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، كما سيخضع المنتسبون للدورة لاختبار تحريري وآخر عملي ليُحاكي الواقع التدريبي المتخصص، وذلك بتكليفهم بالترافع في قضايا أمام لجنة متخصصة، وفي حال تمكن المنتسب من اجتياز هذه الاختبارات وإلمامه بكافة الإجراءات والمؤهلات المطلوبة، سيحصل على شهادة باعتماده محامياً معتمداً من مجلس القضاء الشرطي.

وتطرق المستشار الدكتور فهد السبهان إلى عدد من المحاور الخاصة بهذه الدورة، حيث شملت التعريف بقانون الموارد البشرية للعسكريين وإجراءات المحاكمة التأديبية، والتعريف بقانون الإجراءات الجزائية، وفنيات الترافع أمام مجالس التأديب، وحقوق المنتسب العسكري، والإجراءات التي يجب على محامي الدفاع اتباعها أثناء الترافع وغيرها من المحاور الأخرى.

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