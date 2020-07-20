سعود بن صقر: مسبار الأمل خطوة عملاقة أخرى تعزز مساهمة الإمارات في بناء الحضارة الإنسانية

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة نجاح إطلاق "مسبار الأمل" صباح اليوم.

وتوجه سموه - في تصريح له بمناسبة إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ - بالتهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال سموه: "خطوة عملاقة أخرى تخطوها دولة الإمارات نحو تعزيز حضورها المميز في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء وإنه لمدعاة فخر لنا جميعا أن تكون الإمارات رائدة في إرسال أول مسبار عربي و إسلامي لاستكشاف المريخ و الانضمام إلى قائمة تضم تسع دول فقط على مستوى العالم في هذا المجال .. إنه إنجاز نوعي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها دولتنا والتي كان من بينها إرسال رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف سموه: " تجني الإمارات اليوم ثمرة عقود طويلة من التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والاستثمار الممنهج في تسخير مواردها وطاقاتها والاهتمام بتعليم أبنائها وتشجيعهم على اكتساب العلوم و المعارف و المهارات.. و هذه الرحلة اليوم هي مدعاة فخر كونها تجسد تطورا منطقيا وإثباتا لما استطاع الإنسان الإماراتي تحقيقه خلال فترة وجيزة من عمر الاتحاد".

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة : "بوركت سواعد وعقول أبناء الإمارات وهم يحققون اليوم حلم زايد و الآباء المؤسسين عبر دخول التاريخ من أوسع أبوابه.. ومبارك سعيهم وهم يسابقون أقرانهم من مختلف الشعوب في صناعة الحاضر البهي و المستقبل الأفضل لأجيالنا القادمة مستندين في ذلك كله إلى إيمان قوي و راسخ بقدرتهم على تجاوز التحديات و امتلاك زمام المبادرة و القرار و الانطلاق بطموحهم نحو آفاق لا تعرف الحدود أو المستحيل".

وأشار سموه إلى أن نجاح تجربة الإمارات بإطلاق المسبار ووصوله إلى مدار المريخ يتزامن مع قرب حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد لتكون هذه الرحلة رسالة لجميع الطامحين بغد أفضل و للمدركين لأهمية العلم في مساعدة الإنسانية على الارتقاء بدورها نحو تكريس القيم السامية في التعاون والتفاعل الإيجابي البناء بين الحضارات الذي شكل على الدوام جوهر تطور الإنسانية وركيزتها في الاستمرار.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في ختام تصريحه : " تعكس مشاعر الفرحة العارمة التي نعيشها في إمارة رأس الخيمة حال جميع أبناء الإمارات و المقيمين على أرضها الذين تختلج أنفسهم أحاسيس الفخر و الاعتزاز بدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة العمل و الإنجاز وتحقيق أهدافنا المنشودة في جميع المجالات والميادين".

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