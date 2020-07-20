حاكم أم القيوين : "مسبار الأمل" علامة فارقة ونقطة تحول نوعية في عصر العلوم والتكنولوجيا والمعرفة

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه في هذا اليوم التاريخي من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي إطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ ليسجل علامة فارقة في علوم الفضاء ونقطة تحول نوعية في عصر العلوم والتكنولوجيا والمعرفة ولتضع قاعدة معلومات بحثية وفلكية سيكون لها انعكاسات إيجابية في علوم الفضاء والأبحاث الطبيعية سواء فيما يتعلق منها بالكوكب الأحمر أو محيطه الغازي .

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين - في كلمة له بهذه المناسبة - بالطموح الذي سجلته قيادتنا الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه ، الذي وضع قواعد الدولة العصرية المتميزة بقيادة فذة تتطلع دوما إلى التفوق والتميز في كافة المجالات وفق إرادة وطنية حملها أبناء الإمارات إلى الفضاء الخارجي بقيادة هزاع المنصوري الذي أصبح أول رائد فضاء عربي يلتحق بمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر من عام 2019.

وقال سموه إن صناعة الفضاء والتكنولوجيا أصبحت اليوم واحدة من أهم عناصر تقدم وتطور الأمم وتمثل علامة فارقة في نطاق البحوث العلمية وعلوم الفضاء للوصول إلى مخرجات علمية سيكون لها الأثر الكبير في الحياة العامة وفق النتائج والدراسات التي ستتمخض عنها مثل هذه المهام الفضائية والأهداف المرجوة منها.

وأكد أن إعداد الأجيال الشبابية وفق الاستراتيجية العامة للدولة هو تجسيد حي لطموحات الشباب وفق مناهج علمية تهدف إلى رفع قدراتهم إلى جانب إقامة المراكز البحثية الفضائية لتطوير منظومة الأقمار الصناعية لتحتل الإمارات المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي من حيث تطور القدرات العلمية والصناعية.

وأضاف سموه :" نحتفل اليوم بانطلاق مسبار الأمل وعلى يقين بأن شباب الوطن سيقدم للعالم من خلال نتائج الدراسات والبحوث التي سترافق هذه الرحلة قواعد علمية جديدة في مجال العلوم المناخية وغيرها خارج نطاق الكرة الأرضية وسنحتفل باليوم الوطني الخمسين لدولة الامارات في العام 2021 وقد أنجزنا خارطة الطريق الجديدة لمستقبل الإنسانية على مستوى العالم ومحققين الريادة العربية في علوم الفضاء بإذن الله ".

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