محمد بن راشد: الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق.

وقال سموه : " الرهان على شباب الإمارات لا يخيب.. رفعوا رأس شعب الإمارات ودخلنا مرحلة جديدة في تاريخنا".

وأضاف : "الرحلة بدأت.. والمهمة في بدايتها.... والمحطة القادمة الكوكب الأحمر"، مؤكداً سموه بالقول: "الخروج من مجال الجاذبية الأرضية هو دخول في مرحلة جديدة في تاريخ إنجازاتنا العلمية".

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