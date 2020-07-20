سيف حميد الفلاسي.. اعتادت الإمارات على تحقيق الإنجازات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك "إن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتادت على تحقيق الإنجازات السبّاقة ووضع الأهداف الطموحة وتحدي كافة الظروف لترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم."

وتابع: "ولم يكن من الغريب على قيادتنا الرشيدة أن تتبنى شعار ’لا شيء مستحيل أمام الإمارات‘، وهو ما ثبت جلياً مع اقترابنا من اللحظة التاريخية الهامة التي ننتظرها بفارغ الصبر، ويترقبها بشغف شباب العالم العربي أجمع، ليكون انطلاق مسبار الأمل بوصفه أول مسبار عربي إسلامي في رحلة إلى المريخ، مصدر إلهام كبير لهم ودليلاً قاطعاً على أنه بالطموح والمثابرة، يمكن تحقيق جميع الأهداف مهما بلغت صعوبتها."

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