«فوكس نيوز»: مهمة مريخية تاريخية

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن الإمارات على موعد مع مهمة تاريخية إلى كوكب المريخ ونشرت الشبكة الإخبارية الأمريكية تقريراً خاصاً عن مهمة مسبار الأمل.

جاء التقرير بعنوان «الإمارات على موعد مع مهمة مريخية تاريخية بينما تضع مسبار الأمل في مداره للانطلاق». وأوضح التقرير أن المسبار سيجعل الإمارات ضمن مجموعة حصرية من الدول التي أطلقت مهام فضائية لاكتشاف الكوكب الأحمر. وأضاف التقرير أن هذه المجموعة تضم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، الاتحاد السوفييتي السابق، فضلاً عن وكالة الفضاء الأوروبية. وعلاوة على ذلك، تستعد الصين هي الأخرى لإطلاق مهمتها إلى المريخ في القريب العاجل. وذكر التقرير أن نجاح مهمة مسبار الأمل في اكتشاف المريخ سيكون بمثابة خطوة هائلة للإمارات في مساعيها لصنع مستقبل فضائي لها وبناء نموذج اقتصادي عصري جديد يستند إلى العلم والتقنية الحديثة بالأساس.

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