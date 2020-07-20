رئيس غينيا يمنح سفيرنا وسام الاستحقاق الوطني

المصدر: (كوناكري - وام)

منح ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا وسام الاستحقاق الوطني برتبة «قائد» تقديراً للدور الفاعل والجهود المقدرة التي بذلها سعادته خلال فترة عمله سفيراً للدولة لدى غينيا. جاء ذلك خلال استقبال أقامه رئيس جمهورية غينيا لسفير الدولة، حيث أثنى خلال كلمة له أثناء تقليد الوسام لسفيرنا على الدور الفاعل الذي لعبه في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.

ومن جانبه أعرب أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة في كلمة له عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من الرئيس الغيني، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين. وعبر عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

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