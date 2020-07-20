أطباء وأخصائيون يشيدون بحملة «لنصلها» وأبعادها الإنسانية

المصدر: دبي - وام

تواصل حملة «لنصلها» التي أطلقتها مبادرة المنال الإنسانية لتقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على التعامل مع التحديات والضغوط التي أفرزتها تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تلقي طلبات الدعم من الفتيات والأمهات وتقديم الاستشارات وسبل العلاج لهن من قبل نخبة من الأطباء والاستشاريين النفسيين والأخصائيين في الصحة النفسية بالتعاون والشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية وسط ردود فعل مجتمعية إيجابية تجاه الأهداف الإنسانية النبيلة للحملة.

وعبر الأطباء والاختصاصيون المشاركون في تقديم الدعم والاستشارات مجاناً، عن سعادتهم بالانضمام للحملة، مشيرين إلى أنها تحمل أبعاداً إنسانية وتعد نافذة مهمة للاستقرار النفسي للمرأة وسط الظروف الصحية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المجتمع عامة والمرأة خاصة، حيث لديها الكثير من المهام والمسؤوليات الأسرية والعملية والحياتية، مؤكدين أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية والجسدية.

وقالت ميثاء شعيب، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للمرأة: «إنه تم استقبال 220 طلب مساعدة واستفساراً من فتيات وسيدات من خلال خط الدعم النفسي عبر خاصية «الواتساب» على الرقم 0504068222 خلال أول أسبوعين لإطلاق الحملة، وتم تبادل نحو 3400 رسالة بين هذه الحالات والمستقبل الأول، منوهة بأنه يتم استقبال الاستفسارات والرد عليها خلال 24 ساعة، وأن بعض هذه الحالات كانت لسيدات من خارج الدولة.

تقدير

وأعربت عن شكرها وتقديرها لسلطة مدينة دبي الطبية الشريك الاستراتيجي في حملة «لنصلها» ولكافة الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين الذي تطوعوا بوقتهم وجهدهم من أجل تقديم الدعم والمساعدة للحالات المحتاجة، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي ضمن مشاريع وبرامج مبادرة المنال الإنسانية التي أطلقتها عام 2013 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.

وأوضحت مديرة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، أنه تم التعامل من قبل المختصين مع حالات تعاني من الاضطراب والقلق والخوف وغيرها من المشاعر السلبية الناجمة عن الضغوط الحياتية وتأثيرات الجائحة إما بحجز مواعيد أو عبر تقنية الاتصال المرئي أو المكالمات الهاتفية بين الحالات والأطباء والاختصاصيين.

تمكين

أشارت سارة النابلسي، أخصائية الصحة النفسية بمدينة دبي الطبية، إلى أنه تم تمكين المرأة في مجتمعاتنا العربية إلى حد كبير في الوقت الراهن، وأعتقد أن دوري كاختصاصية في الصحة النفسية هو الوقوف إلى جانب كل امرأة ومساعدتها على التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتها في حياتها وليس فقط في محيطها الأسري. وقالت: «أريد أن أساعدها على رؤية أنها مثل أي شخص آخر يمكن أن تكون رائدة في المجتمع، أريدها أن تدرك أننا بحاجة إليها لتكون رائدة في المجتمع من أجل مجتمع أكثر توازناً واستقراراً».

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