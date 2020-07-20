سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين أمين عام لـ«تنفيذي الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «16» لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين أمين عام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري أن تُرقى أسماء راشد سلطان بن طليعة، إلى درجة مدير عام بنظام الوظائف الخاصة، وتُعين أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينُشر في الجريدة الرسمية.

وحصلت أسماء راشد على شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات والتسويق في العام 2008 من جامعة الشارقة بتقدير امتياز. وانضمت لفريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد التخرج في عام 2008 وتدرجت في الوظائف من مساعد إداري إلى رئيس قسم شؤون الجلسات والأعضاء ومن ثم مدير إدارة التطوير الحكومي وفي العام 2017 وبناء على قرار من المجلس التنفيذي تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً، وحصلت على شهادة التقييم من برنامج «تأهيل المقيّمين المواطنين» مكتب رئاسة مجلس الوزراء 2013.

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