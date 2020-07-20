تسمية قاعة مؤتمرات محكمة دبي العمالية بـ «مسبار الأمل»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت محاكم دبي اسم «مسبار الأمل» على قاعة المؤتمرات والمحاضرات الكبرى بمبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في منطقة العوير، وذلك لتخليد إنجاز الأيادي الشابة الإماراتية في «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، والتي تعد خطوة في مسيرة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «وصلنا في طور الإنجاز النهائي لانتقال المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ والأقسام المعنية إلى العوير، وسيتم تقديم جملة من الخدمات للمتعاملين منها: الدعاوى العمالية الكلية، الدعاوى العمالية الجزئية، دعاوى الاستئناف العمالي، دعاوى عمالي خدمة مساعدة جزئي، دعاوى عمالي خدمة مساعدة كلي، بالإضافة إلى: تنفيذ الأحكام، الإنابات القضائية، بيع مال أو عقار مرهون، الإشكالات ومنازعات التنفيذ، الأوامر الإدارية، طلبات التنفيذ الذكية، خدمة ذرى، والدعاوى المستعجلة».

وأضاف:«أطلقنا اسم «مسبار الأمل» على قاعة المؤتمرات والمحاضرات الكبرى لمبنى المحكمة العمالية والتنفيذ، ونأمل أن تكون القاعة مكاناً لتجمّع الأفكار لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، سعياً لسعادة وراحة المتعامل، ومنبعاً لتطبيق أهم المبادرات التطويرية، وباباً لتبادل الآراء والمعلومات للحصول على أفضل النتائج، إذ نسعى في محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

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