نوع جديد من ماسحات الأجسام في دبي 2021

المصدر: (دبي - البيان )

عقدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) تعاوناً مع عملاق التكنولوجيا سي إي تي سي (شينا الكترونكس تكنولوجي غروب) بغرض تقديم نوع جديد من أجهزة الماسح الضوئي لكامل الجسم على أن يتم طرحه في أسواق دبي بحلول الربع الأول من عام 2021، وخلال مرحلة الإطلاق الأولي للجهاز، سيكون الغرض هو استخدامه في كل الفعاليات الكبرى والمناطق المزدحمة. كما أنه الأول من نوعه في دبي، حيث يمكنه الكشف عن الأشخاص الحاملين لمواد محظورة بأقل نسبة اقتحام للمساحة الشخصية.

وصرح مدير مكتب الاستثمار عبدالله السويدي، قائلاً: «يُعد هذا التعاون بمثابة بداية للطرفين من شأنه أن يُمهِد الطريق نحو المستقبل في ظل الاستمرار في تطوير صناعة الأمن والتزود بأحدث المستحدثات التكنولوجية مما سيعزز أمن دبي».

كما أشاد السويدي بأن النظام غير متداخل، حيث لا يطلب من الشخص سوى السير عبر الماسح الضوئي للجسم (تيرا سناب) دون أي تدخل من الجهاز، وبمرور الشخص يتمكن الجهاز من التعرف على أية ممنوعات مخبأة في جسده. إذ يستطيع الجهاز مسح الشخص خلال ثانيتين وضمان بأن الشخص آمن تماماً .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز