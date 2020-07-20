حملات لضبط موزّعي الملصقات على المنازل في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن هناك حملات مجدولة يتم تنظيمها من فترة إلى أخرى لضبط الأشخاص الذين يوزعون الملصقات والكروت على الفلل السكنية والمنازل عشوائياً وبصورة مخالفة، وأنه خلال الفترة الماضية تم ضبط مستودع يحوي 500 ألف من الكروت والملصقات معدة للتوزيع على الفلل والمساكن بصورة مخالفة، فتم إغلاقه، كما أنه خلال شهرين وبالتعاون من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تم إغلاق 12 منشأة ومخالفتها نتيجة لتوزيع الكروت على الفلل السكنية والمنازل بطريقة غير شرعية، إضافة إلى قطع الاتصال بـ250 رقماً للهواتف المطبوعة على تلك الكروت، وهي أرقام ليست باسم المنشأة، وإيقاف 25 شخصاً من الموزعين لتلك الكروت من خلال الضبط الميداني الذي يراقب أولئك الأشخاص، والذين تبين أن معظمهم مخالفون ولا يعملون في تلك الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، رداً على شكوى أحد المتداخلين والذي أكد من خلالها أن عملية توزيع الكروت والملصقات على الأبواب بمنطقة العذراء بدأت تختفي منذ فترة طويلة، ولكن انتشرت مؤخراً بصورة مزعجة من الممكن أن تتسبب في مشاكل أمنية.

تنسيق

وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: إن الكروت التي توزع على الفلل والمساكن والتي تظهر من فترة إلى أخرى، هناك تنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة للحد من تلك الظاهرة، مبيناً أن هناك الكثير من الحملات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية للتصدي لها، وهي ظاهرة موجودة.

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