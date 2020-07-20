39 نشاطاً افتراضياً لتنمية مهارات الطلبة خلال الصيف

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، منصة افتراضية للأنشطة الصيفية، تتضمن 39 نشاطاً، منها 19 نشاطاً مجانياً، وذلك بهدف توفير عطلة صيفية للطلبة ممتعة ومليئة بالفائدة وتنمية المهارات من خلال برامجها الترفيهية والتعليمية المتميزة.

وبينت الدائرة أن المنصة تتيح للطلبة العديد من الاختيارات منها اكتساب مهارات جديدة، والحصول على الإرشاد حول التعليم العالي، والمشاركة في مسابقات البرمجة، وتعلّم هوايات جديدة، بجانب العديد من الألعاب والمسابقات، والقراءة والتجارب الافتراضية، وبرامج تنمية المهارات.

وأكدت أن منصة الأنشطة تُعد نتاج تعاون مع الجهات الرائدة والمتخصصة في مجال الترفيه التعليمي وتطوير برامج التعلم المتقدمة، وتهدف إلى توفير مساحة جديدة في المجتمع يستفيد منها الطلبة، سواء كانوا من الأطفال الصغار الذين بدأوا رحلتهم المدرسية للتوّ، أو من الشباب الذين هم على وشك التخرج من الجامعة، حيث يتم توفير مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكن أن يختار منها الطلبة ما يناسبهم.

فعالية

وأشارت الدائرة إلى إطلاقها، فعالية افتراضية للتعريف بالجامعات العالمية مع مجموعة من الندوات التعريفية المفصلة، وذلك ضمن برنامج التوجيه الجامعي والمهني للطلبة من الصفوف التاسع وحتى الثاني عشر، بهدف تهيئتهم للاستعداد للاختبارات الموحدة الخاصة بالتعليم العالي وتمكينهم من استيعاب إجراءات التحاقهم بالجامعات وتسهيل مساراتهم المهنية المستقبلية، إضافة إلى تعليم الطلبة مواد مصمّمة كي تلائم اهتماماتهم المستقبلية فيما يخص التعليم العالي.

وذكرت أن برنامج «التوجيه الجامعي والمهني»، والذي ينفذ حالياً عن بعد عبر جلسات افتراضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19»، يعد إحدى مبادرات «برامج إثراء الطلبة»، لتمكين الطلبة من الحصول على التوجيهات والموارد اللازمة لإعدادهم للمرحلة الجامعية وتكوين رؤية واضحة عن مسيرتهم المهنية المستقبلية، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل تدريب الطلبة المواطنين وإعدادهم للاختبارات الدولية مثل SAT وIELTs وغيرها، إلى جانب توفير استشارات فردية لشرح إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والمساعدة في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية.

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