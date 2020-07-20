مواصلات الإمارات توفّر 15 مليون لتر مياه بالغسل الجاف

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن توفيرها نحو 15 مليون لتر مكعب من المياه خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 لدى تقديم الخدمة لأكثر من 197 ألف مركبة، وذلك باتباعها تقنية الغسل الجاف للمركبات، والتي تسهم في استدامة أهم الموارد الطبيعية (المياه)، وذلك من خلال عمليات غسل المركبات.

وأفاد المهندس فاضل عطا الله مدير التطوير الفني في مواصلات الإمارات، أن الشركة تحرص على إيجاد الحلول الصديقة للبيئة لدى تقديم خدماتها، وذلك لمواكبة خطط الاستدامة والتوجهات البيئية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن وحدة الغسيل الجاف حققت نتائج إيجابية على صعيد الأداء الاستثماري المتوائم مع أغراض الاستدامة، عبر توفيرها كميات هائلة من المياه لدى تقديم خدمات غسل المركبات .

وعن المواد المستخدمة في عمليات الغسل، أوضح عطا الله أن الوحدة تستخدم مواد صديقة للبيئة لا تسبب ضرراً للمركبة، وهي مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية وحائزة على شهادات الآيزو الخاصة بالبيئة، بما يؤكد التزام مواصلات الإمارات بتعزيز ممارسات التنمية الخضراء، مشيراً إلى حرص وحدة الغسيل الجاف على اتباع الإجراءات الاحترازية التي تسهم في حماية العاملين والمتعاملين من فيروس كوفيد 19، وذلك بتعقيم المركبات بعد عمليات الغسل في خطوة تعزز ثقة المتعاملين وتحقق سعادتهم، وجاء ذلك بعد استيفاء الوحدة لاشتراطات الاعتماد اللازمة لدى بلدية دبي، حيث تم اعتمادها كجهة مرخصة لتقديم خدمات التعقيم للمباني والمركبات بشقيها (التعقيم الاحترازي، والتعقيم لحالات الإصابة المؤكدة).

إيجابية

قال المهندس فاضل عطا الله إن للمشروع العديد من الآثار الإيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي، ويتمثّل ذلك في وقف هدر ملايين اللترات من المياه التي تتطلبها عمليات الغسل التقليدي للمركبات سنوياً، إلى جانب عدم اقتصار الخدمة على غسل المركبة فقط إنما تلميعها أيضاً وتوفير حماية طويلة الأمد لصبغ المركبة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز