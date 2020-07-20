«الحياة الذكية» تراقب استهلاك الكهرباء بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مبادرة «الحياة الذكية» مجموعة من الخصائص الذكية لتمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه، واتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي ودون الرجوع إلى الهيئة لإثراء تجربتهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك، عبر تقديم معلومات واضحة عن الفواتير ومكوناتها الرئيسية، وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع الاستهلاك مثل اختلاف حجم الاستهلاك في المواسم المختلفة، والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع مثل مكيفات الهواء، وتسريبات المياه، وملء أحواض السباحة أو وجود توصيلات عدة في المنزل على العداد الذكي نفسه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تطلق الهيئة على مدار العام مجموعة من المبادرات والبرامج الترشيدية المعتمدة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، لتمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وتبني نمط حياة مستدام، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية، ويحقق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

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