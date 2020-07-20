عبد الله بلحيف: سلامة الغذاء هدف استراتيجي لـ«التغير المناخي»

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أمس مناطق إرساليات الثروة الحيوانية وفحصها في مطار الشارقة الدولي، ومختبرات الفحص التابعة للوزارة في المطار، وميناء الحمرية في دبي، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف تطوير منظومة العمل في القطاعات التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة والاطلاع عن قرب عن أهم التحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.

وتتواكب الزيارة التي تستهدف التأكيد على أعلى معايير سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، مع الاستعداد لموسم عيد الأضحى واستقبال منافذ الدولة لأعداد كبيرة من إرساليات الثروة الحيوانية الواردة (الأغنام والأبقار والجمال).

وقال معالي الدكتور النعيمي: «إن سلامة الغذاء تعد هدفاً استراتيجياً للوزارة، لذا نحرص على المتابعة الدائمة لمراكز الحجر البيطري ومختبرات الفحص التابعة للوزارة في منافذ الدولة كافة وتطوير آليات العمل بها وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي»، مشيراً إلى حرص الوزارة على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين المتواجدين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في كافة المنافذ الحدودية بشكل دوري تزامناً مع الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد ما يضمن تعزيز مرونة الخدمات المقدمة لاستيعاب تزايد أعداد الإرساليات وسرعة فحصها والتأكد من سلامتها والإفراج عنها.

وأكد معاليه على حرص الوزارة على تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر توجهات عدة منها إيجاد تنوع واسع وبدائل لقنوات الاستيراد، لذا يتم متابعة الأسواق العالمية والعمل على تصنيفها والتعاون معها .

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