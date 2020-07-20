«طرق دبي» تدرّب سائقي الترام عبر تقنية الواقع الافتراضي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة سيركو- مشغل مترو وترام دبي- مبادرة لتدريب سائقي الترام، عبر تقنية الواقع الافتراضي.

وقد دَشَّنَتْ مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، المرحلة الأولى من تقنيات الواقع الافتراضي بوصفها منهجية ذكية على مستوى الدورات التدريبية، وذلك لتعزيز منظومة تدريب سائقي الترام، بما يسهم في تطوير أدائهم وتقليل الحوادث المرتبطة بهم.

وقال حسن محمد المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات، بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: تتواصل جهود الهيئة لتعزيز التكامل بين التطور التقني وأساليب التدريب، ويسعدنا العمل مع شركائنا في استخدام التقنيات المبتكرة، مثل الواقع الافتراضي، لتعزيز أثر البرامج التعليمية والتطويرية التي نقدمها، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بجودة مخرجات التدريب من خلال التطوير والتحديث المستمر للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة «تنقل آمن وسهل للجميع».

وأوضح المطوع أن تبني أحدث التقنيات لأغراض التدريب سيوفر فرصاً وتجارب تفاعلية للسائقين المتدربين، من خلال إخضاع السائق إلى سيناريوهات مختلفة، يتم من خلالها تطوير مهارته في التحكم بالقطار لتفادي الحوادث المرورية، بما يضمن سلامة الركاب، وينمي ردة فعلهم لتفادي أخطاء الآخرين.

2014

قال حسن محمد المطوّع: من خلال تجميع وتحليل البيانات التشغيلية منذ بدء عمليات ترام دبي في 2014، ارتأت الهيئة ضرورة توفير الأدوات التعليمية المناسبة لتحسين معرفة سائقي الترام بالمخاطر، ورفع مستوى وعيهم، ومن بين المكونات الأساسية، التي أخذناها بعين الاعتبار، كانت تقاطعات شبكة الترام مع الطرق المحيطة، والتي تشكل أعلى معدل خطورة في بيانات الحوادث التي تم تجميعها، وبالتالي تكونت لدينا بيانات تفصيلية لمخاطر التقاطعات.

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