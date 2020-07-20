113.8 كيلو وزن أكبر عذج في مهرجان ليوا للرطب

المصدر: الظفرة ـ البيان

شهدت مسابقة أكبر عذج ومزاينة رطب الدباس في مهرجان ليوا للرطب بدورته 16 مشاركة مميزة وسط منافسات قوية بين مزارعي النخيل، وفاز بالمركز الأول صاحب وزن 113 كيلو و800 غرام، وتستمر المنافسات في بقية المسابقات لغاية 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

كما انطلقت أمس الأحد مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة سلة فواكه الدار وخصص لها 3 جوائز بقيمة 400 ألف درهم، ومسابقة التين الأحمر وخصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، ومسابقة التين الأصفر وخصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم.

أكبر عذج

أسفرت نتائج مسابقة أكبر عذج عن فوز حمد عيسى حبيب المزروعي من محضر المدركة بالمركز الأول بوزن 113 كيلو و800 غرام، وجاء بالمركز الثاني صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي من محضر كيه بوزن (103.200)، وجاء المركز الثالث ورثة المرحوم علي مصبح الكندي من محضر عتاب بوزن (99.200)، المركز الرابع هلال سهيل محمد سويح المزروعي من خنور بوزن (94.600)، والمركز الخامس نصيفه سعيد زوجة سيف ثامر خلفان سيف المرر من كيه بوزن (94.400)، والمركز السادس موزه محمد عفصان المزروعي من كيه بوزن (91.000)، المركز السابع سالم سعيد سالم المرر من لاطير بوزن (89.400)، المركز الثامن سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من كيه بوزن (88.600)، المركز التاسع سعيد حمودة خميس العرياني من مدينة الوقن في منطقة العين بوزن (88.400).

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم، وخصصت 25 جائزة لمزاينة رطب الدباس بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم.

مزاينة الدباس

أما في مزاينة رطب الدباس فقد جاء بالمركز الأول حمد علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الثاني صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والمركز الثالث معلا علي مرشد خميس المرر، المركز الرابع سيف بخيت سيف مرشد المرر، المركز الخامس سريعه عامر جديد المنصوري، المركز السادس رعد صالح عيد عبدالله الحربي، المركز السابع بطي عبد الله عيسى عبدالله المزروعي، المركز الثامن حميد جابر سلطان بتال المرر، المركز التاسع شمسه ملهي خلف المزروعي، المركز العاشر مريم سيف عبدالله الفلاحي.

ويشهد اليوم الاثنين، مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب) وخصص لها 10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم.

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