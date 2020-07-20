شرطة أبوظبي تستقبل منتسباتها بهمة عالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت شرطة أبوظبي «مبادرة عدنا بهمة عالية» لاستقبال منتسباتها في العمل الميداني والمكتبي وبث روح الطمأنينة ورفع الروح المعنوية العالية التي تحفزهن على مضاعفة الجهود للارتقاء بمسيرة العمل وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا والمطبقة حالياً.

وأكد العقيد جمعة الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بالمبادرات التي تعزز سلامة المجتمع، وتوفر بيئة آمنة وسعيدة للموظفين، وتعزز التواصل بينهم، وترسخ الإيجابية، وتحقق لهم الرضا على نحو يسهم في تكاملية الأدوار والتفوق الوظيفي.

وذكر أن المبادرة نفذها فريق «تمكين»، والذي يضم مجموعة من العناصر النسائية بالمديرية، مشيداً بجهود المرأة الإماراتية الرائدة والمتميزة في خدمة مجتمعها. وحث الموظفات على ضرورة التقيد بالضوابط المنظمة .

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