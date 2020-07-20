مذكرة تعاون في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع اقتصادية دبي في مجال البنية التحتية الجيومكانية للإمارة، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، وتطوير وتعزيز علاقات التعاون وفق إطار مؤسسي يتواءم مع الخطط الاستراتيجية في مجال تعزيز الاستخدام الأمثل لمنظومة العمل الجيومكاني في إمارة دبي.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نحرص على إثراء البنية التحتية الجيومكانية في الإمارة، دعماً للتوجه الذكي الذي تشهده دبي والعالم في مختلف المجالات ومجال نظم المعلومات الجغرافية بشكل خاص ». وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: « تأتي مذكرة التفاهم مع بلدية دبي، لتعزز التعاون المشترك والهادف إلى تطوير البنية التحتية الجيومكانية للإمارة، الأمر الذي بدوره يدعم اقتصاد المعرفة ويسهل إجراءات الأعمال

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