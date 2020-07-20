«بيئة أبوظبي» تعيد تأهيل الموائل الطبيعية في متنزه جبل حفيت

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت هيئة البيئة في أبوظبي، بإعادة تأهيل الموائل الطبيعية الجبلية في متنزه جبل حفيت الوطني، وزراعة أنواع نباتية محلية من أشجار الغضف والشوع والخنصور، والتي تعتبر من الأنواع المهددة والمتناقصة ضمن بيئاتها الطبيعية المحصورة في جبل حفيت.

وتمت زراعة الأنواع الـ 3 من هذه النباتات البرية ضمن أحد الأودية في محمية متنزه جبل حفيت الوطني، حيث تم زراعة 55 شجيرة غضف و30 شجيرة شوع و30 شجيرة من نبات الخنصور، والتي ستتم رعايتها حتى نهاية العام، ثم سيتم إيقاف رعايتها بعد التأكد من تأقلمها مع الاستمرار بتقييمها ومراقبتها بشكل مستمر للتعرف على مدى نجاحها ونموها.

ويعتبر «الغضف» والذي يعرف أيضاً بالنخيل القزم من الأنواع النادرة، حيث يوجد منه في الحالة البرية في إمارة أبوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية الجانبية المرتفعة في جبل حفيت، مما يجعله النوع النباتي الأكثر ندرة وتهديداً في الإمارة، في حين أنه يتواجد في بعض الإمارات الأخرى ضمن مناطق وادي الحلو وحتا وجرت في السابق عدة محاولات لإكثاره إلا أن الصعوبة كانت بتوفر البذور، حيث تتغذى عليها الطيور والحيوانات البرية الأخرى قبل نضجها .

أنواع

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «يعتبر متنزه جبل حفيت الوطني المحمية الوحيدة ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة وتغطي البيئات الجبلية في إمارة أبوظبي والمتمثلة في جبل حفيت، والتي تم الإعلان عنها بموجب مرسوم أميري في ديسمبر من العام 2017».

وأضاف: «أنه بالرغم من مساحتها الصغيرة إلا أنها تعتبر غنية بالتنوع البيولوجي بمختلف أنواعه، وتم تسجيل 170 نوعاً نباتياً في جبل حفيت، مما يشكل أكثر من 40 % من مجموع الأنواع النباتية المسجلة في إمارة أبوظبي ووحده وادي طربات الذي يعبر أكبر وأطول وديان جبل حفيت، يضم 95 نوعاً من النباتات بما في ذلك السدر كما ينمو في وادي طربات شجرة «القفص» والتي تمثل أهمية خاصة في مجال المحافظة على الأنواع، حيث يوجد منها أعداد قليلة تنمو فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن انتشارها في أماكن أخرى قليلة من جبل حفيت».

68

يعتبر مشتل بينونة التابع لهيئة البيئة في أبوظبي الأكثر تخصصاً في إنتاج مجموعات مختلفة من النباتات المحلية، كما يحتوي على مجموعات وعينات من البذور لما يقرب من 68 نوعاً محلياً منها العديد من الأنواع النادرة والمهددة، هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشتل ما يقرب من 380 ألف شتلة سنوياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز