«القلب الكبير» تقدم 500 ألف دولار لدعم اللاجئين في 5 دول

المصدر: الشارقة - البيان

خصصت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، نصف مليون دولار من تبرعات حملة «دعمك لهم مسافة أمانهم» لتنفيذ المرحلة الأولى من أهداف الحملة الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحيّة المقدمة للاجئين والنازحين في خمس دول عربية وأجنبية تشمل: الأردن، وفلسطين، ولبنان، وبنغلاديش، وكينيا.

وجاءت المبالغ التي جمعتها الحملة نتيجة تبرعات ومساهمات خيرية قدمها أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم، كان أبرزها شركة الاستدامة الإماراتية بيئة ومؤسسة الشارقة الوطنية للنفط ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومطار الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية. وقدمت «القلب الكبير» 100 ألف دولار لشركائها المحليين في كل دولة من الدول الخمس، بهدف تزويد مخيمات اللاجئين بمعدات ولوازم الوقاية الشخصية، وأدوات ومعدات التعقيم للمستشفيات والعيادات وأماكن السكن والمرافق العامة.

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «تعاني تجمعات اللاجئين والنازحين من ضعف البنى التحتية وأنظمة الرعاية الصحية، وصعوبة الوصول إلى الموارد، واكتظاظ المخيمات، ما يهدد الصحة العامة للاجئين والنازحين ويستوجب بذل كافة الجهود لضمان حصولهم على سبل الوقاية الصحية اللازمة». وأضافت الحمادي: «حرصنا من خلال هذه المرحلة من الحملة على توفير كل ما يلزم من سبل الوقاية والرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين، بدءاً من مستلزمات العناية الشخصية وصولاً إلى تدريب الطواقم الطبية وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، فنحن نعتبر أن أهم عامل في الانتصار على الفيروس وحماية اللاجئين من الإصابة بالعدوى ».

معدات وقاية

واستهدفت حملة مؤسسة القلب الكبير مخيم كاكوما ومخيم داداب في كينيا، اللذين يعدان من أكبر مخيمات اللاجئين في القارة الإفريقية، وسيستفيد المخيمان من تمويل «مؤسسة القلب الكبير» بمبلغ 100 ألف دولار لتوفير معدات الوقاية الشخصيّة واللوازم الطبية الأساسية .

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