تأجيل فحوصات «كورونا» المجانية لسكان عجمان لأسباب فنية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت منطقة عجمان الطبية عن تأجيل حملة فحوصات «كورونا» المجانية لسكان الإمارة والتي خطط لتنفيذها يوم أمس، وذلك لأسباب فنية ومراعاة لتطبيق الحملة دون إحداث ازدحام للجمهور، وعليه تقرر تنظيم الحملة وتحديد الفئات المستهدفة والمناطق السكنية ثم إرسال رسائل نصية للأشخاص وفق الموعد المحدد من اجل تقديم خدمات مميزة للجميع.

وأكد حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، حرص واهتمام المنطقة على إجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجاناً، لجميع فئات المجتمع، وذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط والجهات المعنية وسيتم البدء في المسح الطبي بعد اكتمال الإجراءات الفنية بإرسال الرسائل النصية للفئات المستهدفة بقاعة الأفراح «البيت المتوحد» في منطقة الحميدية.

ولفت إلى أن تنفيذ برنامج الفحوصات المجانية للسكان ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف التأكد من صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم العاملون في المؤسسات والشركات المختلفة، ويأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في بيئات العمل بعد الانتهاء من برامج التعقيم الوطني واستئناف ممارسة الأنشطة المختلفة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الدولة.

وذكر مدير منطقة عجمان الطبية أن الفحوصات ستتم لسكان إمارة عجمان، وفق تقسيم هذه المناطق إلى فئات وتحديد مواعيد لهم للقيام بعمل الفحوصات وإرسال رسائل نصية لتحديد موعد الفحوصات التي ستشمل كافة العاملين في الأسواق وصالونات التجميل والمحلات التجارية.

كما يتم التنسيق لإنجاز هذه المهمة مع الجهات الحكومية المعنية في عجمان، حيث إن إجراء الفحوصات المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع لعودة الحياة لطبيعتها لدفع عجلة التنمية الشاملة.

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