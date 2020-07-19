شرطة دبي تشيد بالمنافسة في تحقيق سعادة الموظفين

المصدر: دبي - البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على إعلان نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي لعام ٢٠١٩، مشيدة بالمنافسة العالية بين الدوائر الحكومية الساعية إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات استثنائية تسعد موظفي المؤسسات الحكومية في دبي وتحقق تطلعاتها في أن تكون في المراكز الأولى. كما هنأت القيادة العامة لشرطة دبي أصحاب المراكز الأولى وهي:«مركز دبي للإحصاء والنيابة العامة» في دبي على النتائج المتقدمة التي حققتها في مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي لعام 2019.

وأثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على المنافسة في إسعاد الموظفين والحفاظ على سلامتهم بين مختلف الدوائر الحكومية لإمارة دبي، والهادفة في مجملها إلى تحفيز تلك الدوائر لتقديم بيئة عمل استثنائية تُسعد الموظفين وتحفزهم على زيادة العمل والانتاجية، وهو ما ينعكس بالضرورة على إسعاد المتعاملين، ويساهم في جعل مدينة دبي الأسعد في العالم تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم في العمل على إسعاد الموظفين وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للإبداع والتميز، بما يجعل من إمارة دبي رائدة عالميا في تحقيق السعادة لموظفيها. كما هنأ معاليه موظفي شرطة دبي نظير حصولهم على المركز الثالث، مؤكداً أنهم شركاء في تحقيق هذا الإنجاز، لحرصهم الدائم على الإبداع والتميز وخلق بيئة عمل محفزة سعيدة لهم ولزملائهم، متمنيا لهم دوام السعادة والتقدم.

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