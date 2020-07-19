شاهد.. الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل يخرج من مبنى التجهيز ويصل إلى منصة الإطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

13 ساعة متبقية على اطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، فقد وصل الصاروخ إلى مكان الإطلاق ويتم حاليا تركيبه على منصة الإطلاق.

ونشرت وكالة الإمارات للفضاء فيديو لصاروخ (إتش 2 إيه) الذي وصل إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. استعدادا لانطلاق أول مهمة عربية إلى كوكب آخر.

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