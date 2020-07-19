ساعات قليلة تفصلنا عن المهمة التاريخية.. آخر مستجدات إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ
شاهد.. الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل يخرج من مبنى التجهيز ويصل إلى منصة الإطلاق
13 ساعة متبقية على اطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، فقد وصل الصاروخ إلى مكان الإطلاق ويتم حاليا تركيبه على منصة الإطلاق.
ونشرت وكالة الإمارات للفضاء فيديو لصاروخ (إتش 2 إيه) الذي وصل إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. استعدادا لانطلاق أول مهمة عربية إلى كوكب آخر.
صاروخ الإطلاق، الذي يحمل #مسبار_الأمل، أُخرج من مبنى التجهيز، ووصل الآن إلى منصة الإطلاق..@HopeMarsMission #العرب_إلى_المريخ#أول_عد_تنازلي_عربي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gSpwGEMcop— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2020
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