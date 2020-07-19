ساعات قليلة تفصلنا عن المهمة التاريخية.. آخر مستجدات إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ

شاهد.. الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل يخرج من مبنى التجهيز ويصل إلى منصة الإطلاق

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

13 ساعة متبقية على اطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، فقد وصل الصاروخ إلى مكان الإطلاق ويتم حاليا تركيبه على منصة الإطلاق.

ونشرت وكالة الإمارات للفضاء فيديو  لصاروخ (إتش 2 إيه) الذي وصل إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. استعدادا لانطلاق أول مهمة عربية إلى كوكب آخر.

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