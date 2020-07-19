بلدية دبي واقتصادية دبي توقعان مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع اقتصادية دبي في مجال البنية التحتية الجيومكانية للإمارة، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، وتطوير وتعزيز علاقات التعاون وفق إطار مؤسسي يتواءم مع الخطط الاستراتيجية في مجال تعزيز الاستخدام الأمثل لمنظومة العمل الجيومكاني في إمارة دبي.



وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: "نحرص في بلدية دبي دائماً على إثراء البنية التحتية الجيومكانية في الإمارة، دعماً للتوجه الذكي الذي تشهده دبي والعالم في مختلف المجالات ومجال نظم المعلومات الجغرافية بشكل خاص، فضلاً عن الاهتمام بمد جسور التعاون مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق الإنجازات والأهداف التي تعزز من مكانة الإمارة في هذا المجال".



وبدوره، قال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "نسعى في اقتصادية دبي إلى تعزيز البنية التحتية الذكية للإمارة، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل. وتأتي مذكرة التفاهم مع بلدية دبي، لتعزز التعاون المشترك والهادف إلى تطوير البنية التحتية الجيومكانية للإمارة، الأمر الذي بدوره يدعم اقتصاد المعرفة ويسهل إجراءات الأعمال".



وتهدف هذه المذكرة إلى زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية لدبي (Geo Dubai)، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة، من أجل العمل على إعداد خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي، وذلك لاستخدامها كأداة فعّالة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية والتطويرية.

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