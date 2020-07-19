«الوطني» يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية 21 الجاري

المصدر: دبي- البيان

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى، والنواب، والوطني، والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد «عن بُعد» الثلاثاء المقبل 21 يوليو، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع الخليجية المشتركة ذات الأولوية لشعوب ودول مجلس التعاون.

ويشارك في الاجتماع حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وخلفان راشد الشامسي، وعائشة راشد ليتيم، ويوسف عبدالله الشحي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

وحسب جدول أعمال الاجتماع يلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر كلمة، كما يلقي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر كلمة، فيما يلقي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة.

كما سيتم الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر، واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2019م، ومناقشة ضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، في إطار عمل اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وخصص البند الرابع للمواضيع الخليجية المشتركة، التي سيتم طرحها وفق مرئيات المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، كما سيتم الاطلاع على نتائج ندوة «دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ودراسة مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك)، الذي تمت الموافقة عليه كونه مقترحاً مقدماً من المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات السابقة.

تنسيق

إلى ذلك تعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري، اجتماعاً «عن بعد» غداً، برئاسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، لدراسة جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر، وإعداد مسودة بيان رئيسي للاجتماع، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الدوري.

ويشارك في هذا الاجتماع يوسف عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الاجتماع الدوري الثالث عشر يأتي في ظل الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة والعالم خاصة انتشار جائحة «كورونا» وتداعياتها على مختلف القطاعات، من أجل تحقيق التواصل بين المؤسسات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتكامل في جميع المجالات.

حرص

وشدد على حرص المجلس الوطني الاتحادي على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية، التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ومواكبة آخر المستجدات، لا سيما أن هذه الاجتماعات تعزز بالدرجة الأولى توجهات قادة وحكام وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون بين أجهزة مجلس التعاون البرلمانية، التي تنهض بمسؤولية كبيرة في التشريع وسن القوانين، وتعزيز عرى التواصل بين دول المجلس، والإحاطة بمجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع الآليات المناسبة، التي تفعل العمل البرلماني الخليجي.

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