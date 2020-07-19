فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج ابتداءً من الغد

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج وذلك ابتداءً من الغد «الاثنين» وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويأتي ذلك تزامناً مع التخفيف الجزئي من القيود على الحركة وسعياً إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكدت الهيئتان ضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقاً تزامناً مع فتح المساجد والتي تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بمترين بين كل مصلٍ وفي أماكن الوضوء، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها بالإضافة إلى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

إضافة إلى ذلك يلتزم المصلون بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام والتي سيتم توفيرها في المصليات والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المصليات لتطبيق «الحصن» على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصلٍ، كما سيتم تعقيم المصليات بعد كل صلاة وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.

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