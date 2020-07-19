شرطة دبي تكرّم موظفَيْن انضما لخط الدفاع الأول

المصدر: (دبي ـ البيان)

كرم العميد محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، الموظفَيْن، الوكيل أحمد صالح، والمدني امتياز خان، وذلك لحرصهما على الانضمام ميدانياً إلى خطوط الدفاع الأول خلال مكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19»، على الرغم من طبيعة عملهما عن بعد، مثنياً على حرصهما واهتمامهما بأن يكونا ضمن العاملين في خط الدفاع الأول خلال برنامج التعقيم الوطني.

وأشاد العميد العظب بالموظفين اللذين فضلا النزول الميداني وممارسة مهامهما إلى جانب زملائهما في العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جائحة كورونا، وحرصهما على العمل بتفان وإخلاص، والاستعداد الدائم لتأدية واجباتهما الوظيفية على أكمل وجه.

وقدم العميد العظب شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية للموظفَيْن، كما تقدم الموظفان بجزيل الشكر لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدرهما وحافزاً لهما لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

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