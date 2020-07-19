سلطان النعيمي يتفقد مركز شرطة النعيمية الشامل

المصدر: (عجمان ـ البيان)

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركـز شرطة النعيمية الشامل في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، ونائبه العميد خالد محمد النعيمي، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان الجولة بالاطلاع على فرع البحث الجنائي وتسجيـل البلاغـات ومتابعة كافة القضايا وتحويلها، كما اطلع على فرع المرور وسير أدائه بما يتعلق بتجديد الرخص والمركبات والتدقيـق على البرامـج والأجهـزة المتوفـرة.

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