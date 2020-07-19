تطبيقات ذكية لطلب الأضاحي من مسالخ أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها، خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري، وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكل المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة، بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأشار خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي إلى أن البلدية وضعت العديد من التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي في خدمة الجمهور، حيث يمكن للسادة المضحين طلب الأضاحي، من خلال تطبيق «ذبيحتي» وتطبيق «ذبائح الجزيرة»، وتطبيق هيئة الهلال الأحمر «حلال»، وتقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية، للاستفادة من الخدمات، التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تسهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين، وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، حيث تتوافر خدمة توصيل الذبائح وبرسوم رمزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز