تدوير 1.2 مليون طن من مخلفات البناء والهدم في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي–البيان)

جمعت طواقم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، على مدار العام الماضي، ما يقارب 1808291 طناً من مخلفات الهدم والبناء في منطقة أبوظبي والتي تشكل نسبة 26% من إجمالي النفايات المستلمة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات، حيث نجحت في إعادة تدوير ما يقارب 1236814طناً منها والتي تشكل نسبة 70% من مجموع ما تمت إعادة تدويره من النفايات في المنطقة، وذلك بما يعادل وزن النفايات المعاد تدويرها عدد 149 من قبة متحف اللوفر في أبوظبي.

ويواصل المركز جهوده الكبيرة الرامية إلى مضاعفة تقليل معدل النفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، من خلال تبني برامج متعددة تهدف إلى إعادة تدوير تلك المخلفات وفقاً للمقاييس والمعايير المحلية والدولية في ذلك المجال، انطلاقاً من الالتزام الدائم والثابت لتدوير في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي المتمثلة بقرار المجلس التنفيذي الذي ينص على استخدام ما لا يقل عن 40% من المواد المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبناء في كل مناطق الإمارة.

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